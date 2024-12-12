Москва, 12 декабря, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 декабря поздравил россиян с Днём Конституции в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL

«Принятая всенародным голосованием более 30 лет назад конституция во многом определила судьбу России, саму её государственность, легла в основу всей правовой системы страны, провозгласила и утвердила ключевые ценностные ориентиры нашего общества и народа», — отметил Путин.

По его словам, поправки в обновлённом документе выразили волю миллионов людей и чётко определили путь развития государства, общие цели и устремления. Российский лидер подчеркнул, что обновлённая Конституция стала солидарным ответом на вызовы времени и показала готовность народа защищать свои приоритеты.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе церемонии 12 декабря Путин вручил награду «Золотая звезда» Героя России получил военному корреспонденту Евгению Поддубному. Глава государства отметил, что журналист сегодня с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне проведения спецоперации. Поддубный стал первым из представителей СМИ, кто получил подобное звание в истории современной отечественной журналистики.

В этот же день находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбуновпоздравили сограждан с Днём Конституции. Как отметил Овчинин, Конституция содержит в себе законодательную основу России. Уважительное отношение к ней, а также неукоснительное соблюдение её норм является святой обязанностью россиян.