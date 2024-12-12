Вашингтон, 12 декабря, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить сделку по Украине и единственный способ добиться этого — это не бросать её.

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency

По словам избранного главы Белого дома, он намерен использовать поддержку Украины со стороны США в качестве рычага давления на Россию в переговорах по урегулированию конфликта.

«Я хочу добиться (мирного. — Прим. ред.) соглашения. И единственный способ добиться этого — не бросать [Украину]», — сказал он в интервью журналу Time.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря стало известно, что Трамп на встрече в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что хочет немедленного прекращения огня в зоне конфликта на Украине. При этом в ходе разговора не обсуждались конкретные детали какого-либо варианта мирного урегулирования украинского кризиса.

Трамп 8 декабря заявил, что Зеленский якобы хочет прекращения огня и заключения мира с Россией. Избранный глава Белого дома отметил, что сейчас вырабатывает концепцию по урегулированию украинского конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 декабря заявил, что Трамп не поднимает вопрос об урегулировании конфликта на Украине, потому что не уполномочен на это до инаугурации в январе 2025 года. Глава венгерского правительства также выразил уверенность, что после вступления в должность избранный президент США займётся этим вопросом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 декабря заявил, что Кремль внимательно изучил высказывание избранного президента США по разрешению украинского кризиса. Он добавил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Москвой.