Вашингтон, 12 декабря, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Американские законодатели поручили главам разведывательных ведомств оценить последствия возможного отказа от помощи Украине и поражения Киева в конфликте. Об этом 12 декабря пишет газета The Hill.

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Отмечается, что директор Национальной разведки, глава разведуправления Пентагона и директор ЦРУ должны представить отчёт с оценкой того, как на возможности Вооружённых сил Украины (ВСУ) повлияют отказ США от военной и экономической поддержки и отзыв разрешения на удары по территории России ракетами большой дальности.

«Законодатели также хотят, чтобы руководители разведки оценили последствия потенциального поражения Украины <…> для интересов национальной безопасности США, включая потенциальную агрессию со стороны России, Китая, Ирана и КНДР», — говорится в публикации.

Предполагается, что итоговый документ будет открытым, но может содержать секретное приложение.

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Times (NYT) написала, что администрация избранного президента США Дональда Трампа вряд ли продолжит оказывать финансовую помощь киевскому режиму в том же объёме, в котором на данный момент она поступает от администрации действующего президента Джо Байдена.

12 декабря Трамп заявил, что хочет заключить сделку по Украине и единственный способ добиться этого — это «не бросать её».

20 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Киев потерпит поражение в конфликте, если военная поддержка со стороны США прервётся или сократится. По его словам, собственного производства оружия на Украине недостаточно для ведения боевых действий.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.