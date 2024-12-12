Сухум, 12 декабря, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба 12 декабря поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём Конституции РФ и поблагодарил за оказанную стране помощь и поддержку.

Алексей Бабушкин/РИА Новости Владимир Путин

«Народ Абхазии благодарен Российской Федераций за обеспечение безопасности Республики Абхазия, за мир и стабильное развитие», — указано в заявлении, размещённом в Telegram-канале пресс-службы президента страны.

Гунба отметил, что приоритетом для руководства Абхазии является укрепление прочных союзнических отношений с Россией. Он также выразил уверенность, что взаимодействие двух государств, основанное на дружбе и взаимоуважении, будет развиваться на благо народов.

И. о. президента пожелал Путину и российскому народу мира, благополучия и процветания.

В прошлом году глава абхазского МИД Инал Ардзинба отметил, что за период с 2008 года Россия оказала поддержку стране в объеме более 110 млрд рублей. Он напомнил, что Абхазия и Россия сформировали серьёзную договорно-правовую базу. Главными соглашениями стали «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» 2008 года и «О союзничестве и стратегическом партнерстве» 2014 года.