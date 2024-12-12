Москва, 12 декабря, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в четверг, 12 декабря, приняли во втором и третьем чтении законопроект, закрепляющий понятие «бестабачной смеси для нагревания», которую используют в кальянах.

Иван Шилов ИА Регнум

Поправки вносятся в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Под бестабачной смесью для нагревания было предложено понимать вид никотинсодержащего или безникотинового изделия, которое которое предназначено для образования аэрозоля путем нагревания и вдыхается потребителем через кальян или другое устройство. В пояснительной записке отмечается, что смесь, в составе которой массовая доля никотина менее 0,01%, считается безникотиновой.

«Однако ничто не препятствует умышленно (чтобы спровоцировать тягу и увеличить спрос) добавлять в будто бы безникотиновые смеси минимальное или любое иное количество «скрытого» никотина», — отмечают авторы инициативы.

Подчёркивается, что при массовой доле никотина менее 0,01% в 25-граммовой упаковке может содержаться до 2,5 мг никотина, а в 250-граммовой — до 25 мг. Такое количество эквивалентно 1–2 и 10–20 выкуренным сигаретам. Также кальянные смеси содержат потенциально опасные химикаты.

Закон вступает в силу 1 марта 2025 года.

Как передавало ИА Регнум в конце октября, Министерство здравоохранения РФ готово предложить правительству законопроект, согласно которому россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года, запретят покупать табачную продукцию. В свою очередь, Минфин высказался против данного законопроекта, отметив противоречие с положениям Конституции России, согласно которой россиянин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах.

Заведующий кафедрой психиатрии РУДН Владимир Медведев отметил, что постепенный отказ от курения значительно снижает психоэмоциональный стресс, вызванный зависимостью. Именно поэтому курящим важно оказывать не только медицинскую, но и психологическую и психотерапевтическую помощь.