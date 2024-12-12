Москва, 12 декабря, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле вручил Золотую Звезду Героя России корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному.

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Глава государства отметил, что Поддубный неоднократно бывал в эпицентре горячих точек, рискуя своей жизнью и получая тяжёлые ранения, и сегодня также с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне проведения спецоперации.

«Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России впервые в истории современной отечественной журналистики», — сказал Путин.

Корреспондента удостоили звания Героя России за мужество и героизм при исполнении служебного долга.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил тяжёлое ранение в результате атаки дрона украинских боевиков на его автомобиль в приграничных районах Курской области, куда они в тот момент вторглись, однако смог самостоятельно дойти до обочины, где его заметил ехавший из Суджи водитель. Затем ещё один местный житель довёз корреспондента в промежуточный пункт оказания помощи, после чего Поддубного вначале госпитализировали в областную больницу, а потом отправили на лечение в Москву.

Военкор в середине сентября заявил, что хочет познакомиться со спасшими его людьми. Он также выразил благодарность врачам, которые лечили его в Курской области и в Москве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в начале октября сообщил, что Поддубному присвоят звание почётного гражданина региона. Он добавил, что в области гордятся корреспондентом, желают ему скорейшего выздоровления и ожидают его дома.