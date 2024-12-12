Москва, 12 декабря, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных корреспондентов и других российских журналистов, работающих в том числе в зоне спецоперации, за веру в страну и объективную оценку действительности.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

«Хотел бы поблагодарить всех представителей российских средств массовой информации: тех, кто в этом зале, и тех, кто сейчас на передовой в сражающихся городах и посёлках Донбасса и Новороссии, рядом с людьми в Курской и Белгородской областях, в других регионах нашей большой единой страны», — сказал Путин 12 декабря в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря из рук главы государства награду «Золотая звезда» Героя России получил военный корреспондент Евгений Поддубный. Путин отметил, что Поддубный сегодня с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне проведения спецоперации. Поддубный стал первым из представителей СМИ, кто получил подобное звание в истории современной отечественной журналистики.

Вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Он смог самостоятельно дойти до обочины, на которой его заметил ехавший из Суджи водитель. После этого другой местный житель довёз журналиста в промежуточный пункт оказания помощи и его госпитализировали в областную больницу.

Врачи выписали военкора 13 сентября. В тот же день он заявил, что хочет познакомиться со спасшими его людьми, пожать им руку.