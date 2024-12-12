Москва, 12 декабря, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Объемы новых проектов в жилых комплексах в Московском регионе, агломерации Санкт-Петербурга и в регионах сократились по итогам III квартала 2024 года на 40%, сообщил официальный Telegram-канал «Циан для профи». Эксперты фиксируют, что рынок падает сильнее, чем в прошлые годы.

Пресс-служба ГК «Основа» Семейный экоквартал бизнес-класса «VERY на Ботанической»

«После 1 июля активность застройщиков по выводу новых проектов существенно снизилась. Причины — высокие ставки по проектному финансированию, ужесточение оценки проектов в банках, осторожное планирование со стороны самих застройщиков», — заявил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.

Пресс-служба ГК «Основа» Семейный экоквартал бизнес-класса «VERY на Ботанической»

При этом в Москве новые объемы жилья все же поступают на рынок. Так, по словам управляющего партнера, акционера ГК «Основа» Олега Колченко, в начале декабря компания открыла бронирование в новой очереди семейного экоквартала бизнес-класса «VERY на Ботанической». К строительству компания приступила осенью 2024 года. По словам Колченко, в Москве сохраняется стабильный спрос на жилье, который поддержан программой семейной ипотеки и многочисленными программами рассрочек от застройщиков.