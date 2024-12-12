Якутск, 12 декабря, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии, два человека оказались под завалами. Об этом 12 декабря сообщило МЧС России.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Сотрудники МЧС России достали одного, он в сознании; второго — ищут. Расстояние от места происшествия до выхода с шахты — около 150 м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что специалисты проводят комплекс мероприятий для исключения повторного обрушения. На месте работают восемь сотрудников и две единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря один рабочий погиб при обрушении горной породы на шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области. В результате горно-тектонического удара фрагмент породы травмировал мужчину 1999 года рождения. При подъёме пострадавшего его самочувствие ухудшилось. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли спасти.