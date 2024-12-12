* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 декабря, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в России иностранным агентом) вернулся в Москву рейсом из Арабских Эмиратов. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

РИА Новости/Илья Питалев Дмитрий Муратов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

«Прилетел он вчера из Абу-Даби около 20:00 в аэропорт Шереметьево», — сказал один из собеседников агентства.

По данным другого источника, уже в восемь утра в четверг Муратов посетил американское посольство. Цель визита не уточняется.

Как передавало ИА Регнум 11 декабря, Муратов покинул Россию после допроса по уголовному делу в отношении своего экс-зама Кирилла Мартынова (признан в России иностранным агентом).

Против Мартынова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ («Организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России»). Суд заочно арестовал его, после чего он был объявлен в международный розыск.