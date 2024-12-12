Москва, 12 декабря, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 12 декабря заявил, что хочет, чтобы российских фигуристов и конькобежцев допустили на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналисты попросили его прокомментировать сообщения, что на Олимпиаде могут разрешить выступать фигуристам и конькобежцам из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

«Мы бы все хотели этого, конечно», — заявил Чернышенко «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев на ОИ-2026. РФ и Белоруссия могут получить по одной квоте в каждом виде, но окончательного решения по этому вопросу нет.

При этом ISU в сентябре продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова призвала не обращать внимания на его решения и создать в России клубную лигу фигурного катания.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре обвинил Международный олимпийский комитет в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Россия между тем продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений.