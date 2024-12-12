Бразилиа, 12 декабря, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва успешно перенёс вторую операцию после кровоизлияния в мозг. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил портал O Globo.

Global Look Press/Santiago Mazzarovich/dpa

«Процедура прошла успешно, она окончена. Он уже проснулся и разговаривает», — заявил изданию лечащий врач Роберту Калил.

По его словам, состояние президента стабильное, и это позволяет надеяться на его быстрое восстановление. Операция была произведена, чтобы предотвратить дальнейшее кровоизлияние в мозг.

Ожидается, что Лула вернётся к своим обязанностям на следующей неделе. На период его госпитализации их выполняет вице-президент Жералду Алкмин. Так, он лично примет премьера Словакии Роберта Фицо.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря да Силва перенёс трепанацию черепа. Операция потребовалась для удаления субдуральной гематомы, которая возникла, когда 19 октября бразильский лидер упал у себя дома.

В больницу Сирио-Либанес президент поступил вечером 9 декабря из-за жалоб на головную боль. Обследование МРТ выявило внутричерепное кровоизлияние. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Да Силва находится в отделении интенсивной терапии и чувствует себя хорошо.

19 октября президент Бразилии упал в ванной и ударился затылком, что спровоцировало небольшое кровоизлияние. Травма не представляла вреда для здоровья политика, однако из-за происшествия он не смог лично приехать на саммит БРИКС в Казани. Делегацию страны возглавил министр иностранных дел Мауру Вьейра.