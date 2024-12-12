Киев, 12 декабря, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Украинский суд заочно приговорил председателя Госдумы России Вячеслава Володина к 15 годам лишения свободы. Об этом 12 декабря сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Владимир Федоренко/РИА Новости Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин

«Во время заочного судебного заседания он признан виновным по ч. 3 ст. 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства»)», — указано в Telegram-канале СБУ.

По утверждению службы, чиновник является доверенным лицом президента России Владимира Путина и лично принимал участие в подготовке специальной военной операции.

Поскольку осуждённый находится на территории России, то начало срока отбывания наказания будет отсчитываться со дня его фактического задержания, отметили в СБУ.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября украинские власти заочно приговорили художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, народного артиста РФ Владимира Машкова к десяти годам лишения свободы. Отмечается, что артиста признали виновным в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и пропаганде военного конфликта.

В сентябре СБУ заочно предъявила новые обвинения главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Украинское ведомство утверждает, что собрало некие доказательства на Набиуллину об участии российского регулятора в финансировании боевых действий на территории Украины и организации деятельности банков РФ в новых регионах России. В январе 2023 года в СБУ обвинили руководителя ЦБ РФ в совершении преднамеренных действий «с целью изменения границ территории и государственной границы».