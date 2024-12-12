Вена, 12 декабря, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не станет показывать пальцем на виновных в недавней атаке беспилотника на автомобиль миссии.

МАГАТЭ

По словам руководителя, организация не может назвать причастных к нападению, так как не имеет соответствующих неопровержимых доказательств.

«Дрон, использовавшийся для атаки на автомобиль, <…> был устроен таким образом, что взорвался после контакта [с целью], в результате чего не осталось никаких отличительных фрагментов, которые могли бы помочь нам в расследовании инцидента», — отметил он в ходе выступления, размещённого агентством в соцсети X (бывший Twitter).

В результате удара дрона по автомобилю организации никто не пострадал, добавил Гросси.

Гендиректор подчеркнул, что МАГАТЭ не прекратит свою работу после нападения на машину при ротации на Запорожской АЭС.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря Гросси сообщил, что один из автомобилей, на котором эксперты МАГАТЭ ехали к Запорожской АЭС, был атакован беспилотником. Он самым решительным образом осудил инцидент, назвав недопустимыми атаки на атомные электростанции и неприемлемыми удары по тем, кто обеспечивает безопасность ядерных объектов.

Министерство иностранных дел РФ призвало западные страны прекратить любую поддержку киевского режима во главе с Владимиром Зеленским в связи с нападением украинских формирований на экспертов МАГАТЭ. Действия киевского режима являются очевидной провокацией перед созванной по инициативе украинской стороны 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ, подчеркнули в министерстве.