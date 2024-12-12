Вашингтон, 12 декабря, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Дональд Трамп — младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, опубликовал шуточный ролик, где его отец пинком выгоняет главу киевского режима Владимира Зеленского с обложки журнала Time. Соответствующий пост он сделал в четверг, 12 декабря, на своей странице в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Global Look Press/IMAGO/Henri Szwarc / Starface

На видео представлена обложка журнала Time, посвященная «Человеку года», на которой изображён Зеленский. Затем в кадре появляется нога избранного американского лидера. Трамп пинает Зеленского и встаёт на его место, исполняя танец, продемонстрированный после победы на выборах главы государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3934998" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Трамп пинком прогнал Зеленского с обложки журнала Time

В комментариях к публикации Трамп-младший поставил несколько смеющихся эмодзи.

Как передавало ИА Регнум 11 декабря, Time 12 декабря намерен объявить Дональда Трампа «Человеком года».

Также журнал опубликовал топ-10 кандидатов на это звание в 2024 году. Помимо Трампа, в список вошли экс-кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис, миллиардер Илон Маск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, принцесса Уэльская Кэтрин, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Комментируя топ-10, Маск признался, что не хочет становиться «Человеком года».

Глава киевского режима был объявлен «Человеком года» в 2022 году. В прошлом году это звание получила певица Тейлор Свифт.

10 декабря стало известно, что Маска и сына Трампа насмешила картинка в Сети про Зеленского. Последнего изобразили в образе героя комедии «Один дома 2» — юного Кевина Маккалистера, который встретил Дональда Трампа в лобби отеля в Нью-Йорке.

Мем опубликовал политический активист и ведущий Джек Пособец в соцсети X. Его репостнул Трамп-младший, сопроводив репост смеющимся эмодзи. На это отреагировал и Маск, оставив комментарий в виде смеющегося до слёз смайла и «огонёк».