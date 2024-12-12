Котельники, Московская область, 12 декабря, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В Котельниках 9 декабря компания школьниц избила в туалете сверстницу. Все издевательства подростки записывали на видео. По словам учеников, директор школы № 2 Светлана Фролова заставила всех причастных удалить видео с телефона и не хотела сообщать о произошедшем в полицию. После появления видео в соцсетях Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту избиения. Пятерым подросткам грозит до семи лет лишения свободы. Их уже исключили из школы.

Кадр из видео

Ранее ИА Регнум сообщало, что девочки-подростки 14 и 15 лет закрыли свою жертву — 14-летнюю Валерию (имя изменено) в туалете, унижали, оскорбляли и наносили побои, попутно снимая всё на видео. По словам учеников школы, зачинщицами избиения являются две школьницы — Александра и Анастасия (имена изменены), в избиении также участвовали ещё три девочки. Все пять учениц уже исключены из образовательного учреждения. Валерию госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга и направили к нейрохирургу.

Соцсети

Когда на видео обратили внимание общественники, девочки записали новый ролик, в котором радуются вниманию и «хайпу» в Сети.

«Мама, мы популярны! Мы все в канале у Мизулиной», — радостно восклицают девочки, избившие школьницу.

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Как стало известно ИА Регнум, на следующий день после избиения в школу пришли сотрудники правоохранительных органов и провели беседу с пострадавшей и её обидчиками. По данным собеседника, правоохранители узнали об инциденте из видео — никаких заявлений о происшествии от руководства школы им не поступало. Более того, как нам рассказали старшеклассники школы № 2 в Котельниках, директор Светлана Фролова просила участвующих в избиении школьницы удалить все компрометирующие видео со своих телефонов. Кроме того, сестра избитой Валерии пожаловалась, что никто из учителей не отреагировал на просьбы о помощи — преподаватели отказались останавливать расправу, сославшись на то, что не могут уйти с урока.

«Когда мою сестру начали бить в школьном туалете, то ее подруга Даша выбежала и бегала по школе и просила учителей помочь, но учителя говорили, что у них идет урок и им некогда», — поделилась сестра пострадавшей.

Причиной конфликта стали слухи, которые пострадавшая якобы распространяла про своих обидчиков.

Директор школы Светлана Фролова отказалась комментировать, почему она не стала сообщать о произошедшем в полицию.

Все девочки, избивавшие сверстницу, стали фигурантами уголовного дела по статье «Хулиганство». Наказание по этой статье предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.