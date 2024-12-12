Москва, 12 декабря, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях поправки, предполагающие увеличение на 50% штрафов за превышение скорости. Об этом 12 декабря сообщается на сайте ГД.

Максим Богодвид/РИА Новости

Изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях. С 1 января 2025 года штраф за превышение скорости увеличится с 0,5–5 тыс. до 0,75–7,5 тыс. рублей. За выезд на встречку вместо 5 тыс. рублей придётся заплатить 7,5 тыс. За нарушение правил применения ремней безопасности вместо 1 тыс. рублей будут выписывать штраф на 1,5 тыс.

Тем, кого поймают за рулём в нетрезвом виде, придётся вместо 30 тыс. рублей платить 45 тыс. Столько же будут отдавать те, кто отказался пройти медосвидетельствование.

Также вырастут штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, причинение лёгкого вреда здоровью, причинение среднего вреда здоровью и ряд других нарушений.

Отдельно отмечается, что скидка на оплату штрафов в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25%. Сейчас её размер — 50%, но воспользоваться можно в течение 20 дней.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме намерены рассмотреть законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении Правил дорожного движения. По мнению авторов инициативы, для профилактики нарушения ПДД наряду с фотофиксацией водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета.

1 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 тыс. рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предусмотрено лишение водителя прав на срок от одного до трёх месяцев.