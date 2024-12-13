Москва, 13 декабря, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не понижает возраст мобилизации на Украине, так как ещё рассчитывает на поднятие собственного рейтинга и участие в возможных выборах президента Украины, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум. По словам специалиста, такие планы Зеленский может строить из-за желания вернуть себе легитимность.

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Ранее США неоднократно указывали Киеву на необходимость понизить мобилизационный возраст вплоть до 18 лет, так как в ВСУ острая нехватка личного состава. Глава киевского режима пока отвечает отказом.

Эксперт считает, что Зеленский не понижает мобилизационный возраст в стране потому, что надеется «под каким-то соусом» всё-таки зайти на некие позиции с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа. А также выпросить себе возможность участия в президентских выборах. Которые, по словам Михайлова, могут состояться на Украине в мае 2025 года.

«И вот здесь его некая лояльность к совсем молодым украинцам, которых можно было бы отправить на мобилизацию, конечно, была бы ему в плюс. Потому что плюсов у Зеленского крайне мало. У него очень серьёзный антирейтинг. Вообще рассчитывать ему на победу какую-то крайне сложно. Но тем не менее, я думаю, он себя видит на втором президентском сроке. Такой некий процесс возвращения себе легитимности и дальше, на пять лет, так сказать, рулить», — отметил аналитик.

В планах у Зеленского есть перспектива дождаться 20 января, а затем, когда пройдёт инаугурация Трампа, понять, какой вектор изберёт республиканец в общении с киевским режимом. В том числе поэтому Зеленский тянет время с принятием закона о понижении возраста мобилизации, уверен Михайлов.

«На удаление Зеленского с политического поля намекает этот троллинг, который ведут правые и левые руки Трампа. Там американский бизнесмен Илон Маск, собственно, и дети Трампа в ежедневном порядке просто дискредитируют Зеленского в сетевом пространстве. На мой взгляд, они как бы намекают на то, что Трамп с Зеленским четыре года работать не будет. Но это позиция администрации, пока ещё не пришедшей к власти. До прихода к власти всё-таки ещё большое количество времени, как минимум ещё больше месяца»,— заключил эксперт.

Зеленский не понижает минимальный мобилизационный возраст до 18 лет, так как после этого его могут ждать очень серьёзные последствия, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с ИА Регнум.

«Понижение возраста может существенным образом изменить расклад сил внутри Украины с точки зрения, что Зеленский подорвёт не только свои электоральные позиции, но и может стать фигурой всеобщей ненависти. Особенно среди тех, кто будет вынужден отдавать своих сыновей фактически на убой. Поэтому очевидно, что он просчитывает такие сценарии, не спешит принимать подобного рода решения»,— заявил Коротченко.

По его словам, Зеленский понимает, что решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет серьёзным образом осложнит его положение, а количество претензий к нему может перерасти некую критическую массу. Аналитик пояснил, что одно дело, когда забирают тех, кто не может избежать мобилизации, и совсем другое, когда будут изымать из семей 18-, 19-, 20-летних фактически со стопроцентной вероятностью гибели.

«Я думаю, что никаких «майданов» не будет как таковых. Потому что фактически в стране действует военное положение при цензуре в СМИ и достаточно репрессивной работе служб, таких как СБУ, МВД Украины и других силовых структур. Поэтому всё-таки мы не можем гарантировать или там прогнозировать «майдан», но, как говорится, есть последняя капля, которая переполняет чашу терпения»,— поделился мнением Коротченко.

Он уточнил, что у Зеленского, скорее всего, работает некая чуйка, так как он авантюрист и привык делать ходы на грани фола. Аналитик допускает, что глава киевского режима может спинным мозгом чувствовать, что принятие такого решения будет означать его политический конец и финал.

«Хотя администрация действующего президента США Джо Байдена подталкивает Зеленского к этому. Ему говорят: ты сначала прими закон о снижении возраста мобилизации, а мы оружие тебе дадим. Метод кнута и пряника уходящая администрация применяет достаточно хорошо»,— заявил специалист.

Зеленский всячески оттягивает принятие подобных решений, считает он. По его мнению, всё дело в том, что Зеленский может оказаться в ситуации, при которой он мобилизует восемнадцатилетних, а через месяц в США сменится власть. В Белом доме окажется Трамп, и откажет Киеву в расширении масштабов военной помощи. Или вообще поставки вооружения могут стать предметом шантажа, чего Зеленский также не хочет допустить, добавил в заключении Коротченко.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 декабря на брифинге заявила, что снижение мобилизационного возраста на Украине является лишь вопросом времени. Она напомнила, что за снижение мобилизационного возраста на Украине власти США пообещали материальную поддержку Вооружённых сил Украины.

27 ноября Associated Press написало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине пора принимать важные решения по мобилизации. На фоне нехватки военных в рядах ВСУ он также призвал НАТО поддержать Киев.

Постпред России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН призвал украинцев не дать Зеленскому пожертвовать их детьми «ради спасения собственной шкуры». По его словам, юное поколение для киевского режима — лишь «подрастающее пушечное мясо», до которого дойдёт дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста.