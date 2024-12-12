Москва, 12 декабря, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В НАТО обеспокоены заявлениями России о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом 12 декабря сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz

«По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире НАТО крайне обеспокоены звучащими с российской стороны заявлениями о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что натовские эксперты прекрасно сознают, что скрыть причастность военных стран Запада к ракетным атакам нереально, поскольку сейчас уже всем известно, что наведение и программирование полётных заданий переданных Киеву ракетных систем невозможно без специалистов страны-изготовителя.

Также в ведомстве подчеркнули, что обеспокоенность в штаб-квартире НАТО существенно возросла после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий.

Также там отметили, что наличие у России неопровержимых доказательств агрессии Запада является «крайне тревожным знаком для НАТО».

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря Минобороны сообщило об ударе американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу. В ведомстве подчеркнули, что атака западным оружием по территории РФ не останется без ответа.

Ранее в российском оборонном ведомстве указывали на то, что к ударам Вооружённых сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS причастны США, поставившие это оружие киевскому режиму. Отмечалось также, что все полётные задания в такие ракеты вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки, ВСУ не способны самостоятельно использовать такое высокотехнологичное оружие.

В ноябре украинские формирования пытались атаковать с помощью ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» — 21 ноября был нанесён удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил глава государства.