Омск, 12 декабря, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В Омске задержали зампредседателя регионального правительства, министра цифрового развития и связи области Дениса Цуканова. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил РБК со ссылкой на местные источники.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Сообщается, что чиновника уже отправили в Москву, против него уже возбуждено уголовное дело. Подробности не раскрываются. Пресс-служба Следственного комитета также пока не дала комментариев.

Цуканов был назначен зампредседателя правительства, министром цифрового развития Омской области в июле 2023 года. До этого занимал должность зампредседателя правительства и руководителя аппарата Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как передавало ИА Регнум 25 ноября, замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва заподозрили в получении взятки суммой в 27 млн рублей. Кушнарёва и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали 25 ноября.

По словам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергея Тюрина, правительство области оказывает полное содействие правоохранительным органам в расследовании дела.