Москва, 12 декабря, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Мобильное приложение компании «Яндекс Go» запустит функцию виртуальной очереди на такси в тарифе «Эконом», а также во время высокого спроса на машины. Об этом говорится в опубликованном 12 декабря сообщении для пользователей.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Вызывая такси в момент сверхвысокого спроса, пользователи будут видеть, сколько человек впереди. Это поможет решить, как лучше поступить: дожидаться машину или уехать другим транспортом», — сообщили в объявлении.

Отмечается, что функцию введут по просьбам пассажиров. После крупных мероприятий часто не хватает свободных автомобилей, чтобы увезти всех желающих. После введения виртуальной очереди можно будет видеть, с какой скоростью она продвигается.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря пресс-служба «Яндекс Go» сообщила о введении детализации цены поездки на такси. Её формируют для каждой поездки. Функция доступна для всех пользователей приложения.

В октябре председатель движения «Форум такси» Олег Амосов спрогнозировал значительный рост стоимости поездки на такси до Нового года. От отметил, что дорожает топливо и обслуживание автомобилей. Эксперт добавил, что в Москве количество машин, занимающихся извозом, побило все рекорды и приближается к 200 тыс. единиц.