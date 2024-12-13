Москва, 13 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Транспортная отрасль России продолжает развиваться ускоренными темпами. Рост пассажирских и грузовых перевозок за девять месяцев 2024 года составил более 3% и 6% соответственно. Такие результаты говорят о высокой адаптивности всех видов транспорта, устойчивости их работы. Во многом этому способствовала реализация национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». За шесть лет по нацпроекту реализовали более 700 объектов и мероприятий. За этой цифрой стоит обеспечение связанности территорий страны. Теперь люди могут перемещаться из одной точки в другую быстрее и безопаснее, а бизнес получил возможность выстраивать более удобную и быструю логистику грузоперевозок.

Минтранс РФ
Аэропорт Архангельска

«Президент подчеркивал необходимость наращивать возможности транспортного комплекса, чтобы он стал более эффективным и современным. От его четкой, надежной работы во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма, торгового оборота, укрепление всей национальной экономики»,отметил глава российского правительства Михаил Мишустин.

По нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» развивается транспортная система всей страны — это скоростная автомагистраль М-12 «Восток», Северный морской путь, железнодорожная инфраструктура БАМа и Транссиба, Центральный транспортный узел Москвы (Московские центральные диаметры), региональные аэропорты.

Открытие М-12 «Восток» от Москвы до Казани, которая почти в два раза сокращает время в пути, стало одним из значимых событий прошлого года. От столицы до Казани можно доехать теперь за 6,5 часа. Протяженность магистрали составила 810 км, и ни одного светофора, ни одного перекрестка в одном уровне. Важно, что М-12 проходит по перспективным центрам экономического роста — Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашской Республике и Республике Татарстан. Как отмечают эксперты, это придало мощный импульс росту промышленности, запуску новых инфраструктурных проектов, развитию туристического потенциала территорий.

На М-12 «Восток» созданы условия не только для комфортной и быстрой поездки, но и для заправки автомобиля, а также отдыха пассажиров и водителей.

«Впечатление от дороги отличное: стоянки есть, заправки есть, дорога хорошая. Конечно, это лучше, чем плутать по поселкам со светофорами с пешеходными переходами. Так ехать, конечно, приятнее», — отмечает водитель Константин Халин.

А Юлия Зуева ездит по М-12 из Москвы в Казань с детьми. Она считает, что на этом пути сделано все для комфорта людей, а сама трасса ровная и помогает добраться до пункта назначения значительно быстрее.

С открытием скоростной дороги до Казани реализация проекта не закончилась. Трассу М-12 «Восток» продлевают до Екатеринбурга и Тюмени. Она обеспечит скоростную связь столицы с другими городами Центральной России и Поволжья с выходом в направлении Урала, а также даст возможность быстрой доставки грузов в восточном направлении. Причем не только на внутрироссийском рынке грузоперевозок, но и на экспортных направлениях — в Казахстан, страны Средней Азии и даже Китай.

Еще одна построенная по нацпроекту скоростная дорога — обход Тольятти, движение по ней открыли летом. Обход Тольятти — четырехполосная автодорога с мостовым переходом через Волгу и альтернативный проезд узкого места дороги М-5 «Урал». Трасса соединила две точки трассы М-5 «Урал».

Гендиректор концессионной компании «Обход Тольятти» Алексей Ерыгин сравнил дорожную сеть страны с кровеносной системой: чем больше сосудов, тем он лучше снабжается и развивается.

«Каждая новая дорога позволяет экономить время в пути и быстрее доставлять грузы, а вокруг дороги появляются площадки для развития складских, производственных комплексов, туристические объекты и жилые комплексы. Таким образом, строительство дорог стимулирует развитие не только конкретной территории, но и экономики региона и страны в целом»,сказал эксперт.

Повышению транспортной доступности и связанности городов, развитию новых региональных маршрутов и внутреннего туризма способствует также обновление аэропортов. Так, по состоянию на ноябрь 2024 года обновили инфраструктуру 33 аэропортов, в том числе 21 взлетно-посадочную полосу. При этом особое внимание уделяется авиаузлам Сибири и Дальнего Востока. Здесь и аэропорты миллионников — Красноярск, Новосибирск, Челябинск, — и города — центры добывающей отрасли — Депутатский, Магнитогорск, Норильск.

Так, пассажиропоток аэропорта Якутск превысил миллион человек — рекордный показатель для этой авиагавани. Годовой план по числу пассажиров уже перевыполнен. Аэропорт был модернизирован по нацпроекту, в том числе специалисты реконструировали взлетно-посадочную полосу длиной 3,6 км.

Минтранс РФ
Взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутск

Миллионным пассажиром аэропорта стала многодетная мама из села Юрюнг-Хая Саина Спиридонова. Она с мужем Русланом и детьми возвращалась домой после рождения шестого ребенка. Малыш родился в Якутске, и, как только достаточно окреп, супружеская пара собралась домой. Саина купила билеты за день до вылета.

Сотрудники аэропорта поздравили супругов и вручили памятные подарки.

«Мы ежедневно ведем отчеты и подсчитываем количество пассажиров на рейсах. В результате определили юбилейного пассажира. В будущем планируем ряд мероприятий, направленных на улучшение качества обслуживания в соответствии с нашим пассажиропотоком», — отметила начальник службы организации пассажирских перевозок аэропорта Лена Захарова.

Одним из важных направлений реализации нацпроекта остаются Сибирь и Дальний Восток. Там продолжается модернизация инфраструктуры Восточного полигона железных дорог, куда входит БАМ и Транссиб. С 2013 года провозная способность полигона увеличилась почти в два раза. К концу этого года она составит 180 миллионов тонн грузов. Реализация этих масштабных проектов обеспечивает развитие Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также создает новые рабочие места.

ОАО «РЖД»
Грузовой состав в районе пересечения веток БАМа и Транссиба

А в морских перевозках на восточном направлении наиболее важным стал проект развития Северного морского пути (СМП). Он предполагает создание круглогодичного транспортного коридора, который связывает регионы Северо-Запада и Дальнего Востока.

Грузопоток по Северному морскому пути в прошлом году составил рекордные 36,2 млн тонн. Развитие СМП позволит улучшить ситуацию с северным завозом, в рамках которого ежегодно доставляется 3,2 млн тонн грузов в 25 регионов, а также оно выгодно транспортным и добывающим компаниям. Только в прошлом году в рамках снабжения арктических производств и северного завоза по Севморпути перевезли 5,6 млн тонн грузов.

Повышение грузопотока и развитие круглогодичной навигации возможно благодаря развитию атомного ледокольного флота. С 2020 года в эксплуатацию введены самые мощные на сегодняшний день атомные ледоколы проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь», «Урал». В этом году к ним присоединится еще один — «Якутия». К 2030 году флот должны пополнить ещё три — «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».

Высокоскоростными становится не только автомобильные, но и железнодорожные магистрали. Проект развития высокоскоростных магистралей (ВСМ) позволит стране совершить технологический рывок в машиностроении и обеспечить новый уровень комфорта пассажиров. Уже определён подрядчик, который будет выполнять все строительные работы от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный.

В этом году национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры» завершается. Дальнейшее формирование сбалансированного каркаса, объединяющего все важнейшие объекты транспортной инфраструктуры, продолжится уже по новому нацпроекту — «Эффективная транспортная система». Одним из значимых проектов станет строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург.

Это только на первый взгляд ВСМ Москва — Санкт-Петербург просто свяжет два крупнейших города. На самом деле реализация проекта создаст единую агломерацию, объединив Москву, Санкт-Петербург, Тверь и Нижний Новгород. В этих регионах живет около пятой части населения России. Время в пути между столицами составит всего 2 часа 15 минут вместо 4 часов.

«Мы сделали еще один новый важный шаг в реализации высокоскоростного движения в России. Первая в стране магистраль будет запущена уже в 2028 году и свяжет шесть субъектов Российской Федерации, где проживает более 40 млн человек. Как отметил президент России Владимир Путин, в перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы», — заявил Роман Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, в этом году реализация нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры» завершается. Работа будет продолжена по новому нацпроекту — «Эффективная транспортная система», который даст дополнительные стимулы для дальнейшего развития транспортной системы страны.