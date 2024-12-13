Москва, 13 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Транспортная отрасль России продолжает развиваться ускоренными темпами. Рост пассажирских и грузовых перевозок за девять месяцев 2024 года составил более 3% и 6% соответственно. Такие результаты говорят о высокой адаптивности всех видов транспорта, устойчивости их работы. Во многом этому способствовала реализация национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». За шесть лет по нацпроекту реализовали более 700 объектов и мероприятий. За этой цифрой стоит обеспечение связанности территорий страны. Теперь люди могут перемещаться из одной точки в другую быстрее и безопаснее, а бизнес получил возможность выстраивать более удобную и быструю логистику грузоперевозок.

Минтранс РФ Аэропорт Архангельска

«Президент подчеркивал необходимость наращивать возможности транспортного комплекса, чтобы он стал более эффективным и современным. От его четкой, надежной работы во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма, торгового оборота, укрепление всей национальной экономики», — отметил глава российского правительства Михаил Мишустин.

По нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» развивается транспортная система всей страны — это скоростная автомагистраль М-12 «Восток», Северный морской путь, железнодорожная инфраструктура БАМа и Транссиба, Центральный транспортный узел Москвы (Московские центральные диаметры), региональные аэропорты.

Открытие М-12 «Восток» от Москвы до Казани, которая почти в два раза сокращает время в пути, стало одним из значимых событий прошлого года. От столицы до Казани можно доехать теперь за 6,5 часа. Протяженность магистрали составила 810 км, и ни одного светофора, ни одного перекрестка в одном уровне. Важно, что М-12 проходит по перспективным центрам экономического роста — Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашской Республике и Республике Татарстан. Как отмечают эксперты, это придало мощный импульс росту промышленности, запуску новых инфраструктурных проектов, развитию туристического потенциала территорий.

На М-12 «Восток» созданы условия не только для комфортной и быстрой поездки, но и для заправки автомобиля, а также отдыха пассажиров и водителей.

«Впечатление от дороги отличное: стоянки есть, заправки есть, дорога хорошая. Конечно, это лучше, чем плутать по поселкам со светофорами с пешеходными переходами. Так ехать, конечно, приятнее», — отмечает водитель Константин Халин.

А Юлия Зуева ездит по М-12 из Москвы в Казань с детьми. Она считает, что на этом пути сделано все для комфорта людей, а сама трасса ровная и помогает добраться до пункта назначения значительно быстрее.

С открытием скоростной дороги до Казани реализация проекта не закончилась. Трассу М-12 «Восток» продлевают до Екатеринбурга и Тюмени. Она обеспечит скоростную связь столицы с другими городами Центральной России и Поволжья с выходом в направлении Урала, а также даст возможность быстрой доставки грузов в восточном направлении. Причем не только на внутрироссийском рынке грузоперевозок, но и на экспортных направлениях — в Казахстан, страны Средней Азии и даже Китай.

Еще одна построенная по нацпроекту скоростная дорога — обход Тольятти, движение по ней открыли летом. Обход Тольятти — четырехполосная автодорога с мостовым переходом через Волгу и альтернативный проезд узкого места дороги М-5 «Урал». Трасса соединила две точки трассы М-5 «Урал».

Гендиректор концессионной компании «Обход Тольятти» Алексей Ерыгин сравнил дорожную сеть страны с кровеносной системой: чем больше сосудов, тем он лучше снабжается и развивается.

«Каждая новая дорога позволяет экономить время в пути и быстрее доставлять грузы, а вокруг дороги появляются площадки для развития складских, производственных комплексов, туристические объекты и жилые комплексы. Таким образом, строительство дорог стимулирует развитие не только конкретной территории, но и экономики региона и страны в целом», — сказал эксперт.

Повышению транспортной доступности и связанности городов, развитию новых региональных маршрутов и внутреннего туризма способствует также обновление аэропортов. Так, по состоянию на ноябрь 2024 года обновили инфраструктуру 33 аэропортов, в том числе 21 взлетно-посадочную полосу. При этом особое внимание уделяется авиаузлам Сибири и Дальнего Востока. Здесь и аэропорты миллионников — Красноярск, Новосибирск, Челябинск, — и города — центры добывающей отрасли — Депутатский, Магнитогорск, Норильск.

Так, пассажиропоток аэропорта Якутск превысил миллион человек — рекордный показатель для этой авиагавани. Годовой план по числу пассажиров уже перевыполнен. Аэропорт был модернизирован по нацпроекту, в том числе специалисты реконструировали взлетно-посадочную полосу длиной 3,6 км.

Минтранс РФ Взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутск

Миллионным пассажиром аэропорта стала многодетная мама из села Юрюнг-Хая Саина Спиридонова. Она с мужем Русланом и детьми возвращалась домой после рождения шестого ребенка. Малыш родился в Якутске, и, как только достаточно окреп, супружеская пара собралась домой. Саина купила билеты за день до вылета.

Сотрудники аэропорта поздравили супругов и вручили памятные подарки.

«Мы ежедневно ведем отчеты и подсчитываем количество пассажиров на рейсах. В результате определили юбилейного пассажира. В будущем планируем ряд мероприятий, направленных на улучшение качества обслуживания в соответствии с нашим пассажиропотоком», — отметила начальник службы организации пассажирских перевозок аэропорта Лена Захарова.

Одним из важных направлений реализации нацпроекта остаются Сибирь и Дальний Восток. Там продолжается модернизация инфраструктуры Восточного полигона железных дорог, куда входит БАМ и Транссиб. С 2013 года провозная способность полигона увеличилась почти в два раза. К концу этого года она составит 180 миллионов тонн грузов. Реализация этих масштабных проектов обеспечивает развитие Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также создает новые рабочие места.

ОАО «РЖД» Грузовой состав в районе пересечения веток БАМа и Транссиба

А в морских перевозках на восточном направлении наиболее важным стал проект развития Северного морского пути (СМП). Он предполагает создание круглогодичного транспортного коридора, который связывает регионы Северо-Запада и Дальнего Востока.

Грузопоток по Северному морскому пути в прошлом году составил рекордные 36,2 млн тонн. Развитие СМП позволит улучшить ситуацию с северным завозом, в рамках которого ежегодно доставляется 3,2 млн тонн грузов в 25 регионов, а также оно выгодно транспортным и добывающим компаниям. Только в прошлом году в рамках снабжения арктических производств и северного завоза по Севморпути перевезли 5,6 млн тонн грузов.

Повышение грузопотока и развитие круглогодичной навигации возможно благодаря развитию атомного ледокольного флота. С 2020 года в эксплуатацию введены самые мощные на сегодняшний день атомные ледоколы проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь», «Урал». В этом году к ним присоединится еще один — «Якутия». К 2030 году флот должны пополнить ещё три — «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».

Высокоскоростными становится не только автомобильные, но и железнодорожные магистрали. Проект развития высокоскоростных магистралей (ВСМ) позволит стране совершить технологический рывок в машиностроении и обеспечить новый уровень комфорта пассажиров. Уже определён подрядчик, который будет выполнять все строительные работы от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный.

В этом году национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры» завершается. Дальнейшее формирование сбалансированного каркаса, объединяющего все важнейшие объекты транспортной инфраструктуры, продолжится уже по новому нацпроекту — «Эффективная транспортная система». Одним из значимых проектов станет строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург.

Это только на первый взгляд ВСМ Москва — Санкт-Петербург просто свяжет два крупнейших города. На самом деле реализация проекта создаст единую агломерацию, объединив Москву, Санкт-Петербург, Тверь и Нижний Новгород. В этих регионах живет около пятой части населения России. Время в пути между столицами составит всего 2 часа 15 минут вместо 4 часов.

«Мы сделали еще один новый важный шаг в реализации высокоскоростного движения в России. Первая в стране магистраль будет запущена уже в 2028 году и свяжет шесть субъектов Российской Федерации, где проживает более 40 млн человек. Как отметил президент России Владимир Путин, в перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы», — заявил Роман Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, в этом году реализация нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры» завершается. Работа будет продолжена по новому нацпроекту — «Эффективная транспортная система», который даст дополнительные стимулы для дальнейшего развития транспортной системы страны.