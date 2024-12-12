Москва, 12 декабря, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Проект по импортозамещению платформы роботизации «ФосАгро» стал победителем конкурса «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В этом году для участия в конкурсе поступили более 450 заявок от представителей различных отраслей, после их изучения в шорт-лист вошли 120. Основными критериями итогового выбора проектов-победителей стали инновационность, значимость для предприятия и отрасли в целом, тиражируемость, эффективность и прозрачность. Проект «ФосАгро» охватывает все предприятия группы и признан лучшим номинации «Лучшее решение по роботизации»

«Эта награда — признание высокого уровня внедрения отечественной платформы роботизации на предприятиях группы «ФосАгро», а также профессиональная оценка усилий команды, которая ее развивает и совершенствует. Переход на российские ИТ-решения позволяет эффективнее подходить к организации производственного процесса, усиливая технологический суверенитет компании», — заявил генеральный директор АО «Апатит», входящей в группу «ФосАгро», Александр Гильгенберг.

Проект по импортозамещению платформы роботизации «ФосАгро» был запущен в 2023 году. Сейчас в компании переведено на отечественную платформу около половины всех бизнес-процессов. «Одним из эффектов применения роботизации стало сокращение сроков на подготовку корпоративной отчетности компании на 34%. Отметим, что сейчас в компании успешно функционирует более 180 роботов и продолжается работа по их масштабированию и применению в бизнес-направлениях», — рассказал директор департамента процессного управления АО «Апатит» Андрей Ионов.