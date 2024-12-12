Москва, 12 декабря, 2024, 13:59 — ИА Регнум. В первый день 2025 года в кинопрокат выйдет новая сказка для всей семьи — фильм «Финист. Первый богатырь».

Кадр из к/ф «Финист. Первый богатырь». Россия

Действие новой фэнтезийно-приключенческой картины о богатырской вселенной происходит на загадочном Востоке. Причём туда попадает настоящий былинный «спецназ»: Финист, его адъютант Мелёха, верблюд Джамал и Баба-Яга. Новый фильм в широкий прокат выпустит дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа). Премьера станет настоящим новогодним подарком для всей семьи.

Над фильмом работали лучшие художники и костюмеры. Перед ними стояла задача переплести современность, былинные мотивы и исторические тренды, а также учесть «киношные» особенности.

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«Латного доспеха в русской истории нет. Нам пришлось сделать отступления и заимствовать элементы из европейского костюма», — рассказала художник по костюмам Ирина Чепенко.

Исполнитель роли Финиста актёр Кирилл Зайцев, делясь впечатлениями от съёмок, отметил, что 12 часов бегать под палящем солнцем в настоящих металлических доспехах — тот ещё «фитнес».

«Одежду потом можно было выжимать», — отметил он.

В необычном образе в фильме предстанет Баба-Яга. Из неё сделали настоящую «женщину-вамп», а исполнила роль Юлия Пересильд.