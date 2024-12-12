Североуральск, Свердловская область, 12 декабря, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Один рабочий погиб при обрушении горной породы на шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области. Об этом 12 декабря сообщила прокуратура региона.

МЧС

«Прокуратура Североуральска организовала проверку соблюдения требований безопасности при производстве горных работ в связи с обрушением на шахте «Ново-Кальинская» АО «СУБР», в результате которого погиб рабочий», — указано в Telegram-канале ведомства.

Утром 12 декабря на –1160-м горизонте блока 11 Северной шахты № 13 в результате горно-тектонического удара произошло обрушение горной породы. Её фрагмент травмировал мужчину 1999 года рождения. При подъёме пострадавшего его самочувствие ухудшилось. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли спасти.

Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Прокуратура контролирует ход доследственной проверки.

По информации МЧС, в результате обрушения пострадали два человека. Сообщение о чрезвычайной ситуации на шахте в Североуральском городском округе поступило 11:10 (09:00 мск).

9 декабря на угольном предприятии в посёлке Малиновка в Калтанском районе Кемеровской области начался пожар. Спасатели из шахты «Алардинская» вывели на поверхность 120 горняков, двоим потребовалась помощь медиков. Здоровью горняков, которых эвакуировали из-за пожара и передали медикам, ничего не угрожает.