76 регионов уже внедряют решения ИИ со «Сбером»
Москва, 12 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день уже 76 регионов России вместе со «Сбером» внедряют решения искусственного интеллекта. Об этом заявил журналистам зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на конференции AI Journey.
Ведяхин подчеркнул, что это 85% всех регионов России. «Мы надеемся, что в 2025 году эта цифра приблизится к 100%», — сказал он.
AI Journey — крупнейшая международная конференция по искусственному интеллекту. Главная идея AI Journey 2024 — искусственный интеллект как помощник во всех сферах жизни, инструмент, который помогает каждому из нас добиваться большего и развивать свой потенциал, тем самым развивая всю страну в целом.
Конференция, которая проходит в Москве 11–13 декабря, завершает цикл мероприятий, которые длятся в течение всего года: на сцене состоится награждение победителей конкурса AI Challenge для юных исследователей данных и соревнования AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Также в ходе конференции подведут итоги открытого отбора научных статей — AIJ Science.