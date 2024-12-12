Москва, 12 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день уже 76 регионов России вместе со «Сбером» внедряют решения искусственного интеллекта. Об этом заявил журналистам зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на конференции AI Journey.

Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Ведяхин подчеркнул, что это 85% всех регионов России. «Мы надеемся, что в 2025 году эта цифра приблизится к 100%», — сказал он.

AI Journey — крупнейшая международная конференция по искусственному интеллекту. Главная идея AI Journey 2024 — искусственный интеллект как помощник во всех сферах жизни, инструмент, который помогает каждому из нас добиваться большего и развивать свой потенциал, тем самым развивая всю страну в целом.

Конференция, которая проходит в Москве 11–13 декабря, завершает цикл мероприятий, которые длятся в течение всего года: на сцене состоится награждение победителей конкурса AI Challenge для юных исследователей данных и соревнования AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Также в ходе конференции подведут итоги открытого отбора научных статей — AIJ Science.