Москва, 12 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в «Сбере» в 2024 году ожидается на уровне 420–450 миллиардов рублей. Об этом заявил журналистам зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на конференции AI Journey.

Макс Ветров/РИА Новости

По словам топ-менеджера, в следующем году «Сбер» планирует направить фокус на повышение эффективности его использования.

AI Journey — крупнейшая международная конференция по искусственному интеллекту. Главная идея AI Journey 2024 — искусственный интеллект как помощник во всех сферах жизни, инструмент, который помогает каждому из нас добиваться большего и развивать свой потенциал, тем самым развивая всю страну в целом.

Конференция, которая проходит в Москве 11–13 декабря, завершает цикл мероприятий, которые длятся в течение всего года: на сцене состоится награждение победителей конкурса AI Challenge для юных исследователей данных и соревнования AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Также в ходе конференции подведут итоги открытого отбора научных статей — AIJ Science.