Минск, 12 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение новейших российских гиперзвуковых ракет «Орешник» на территории республики. Об этом 12 декабря рассказал начальник Генштаба армии Белоруссии, первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.

ИА Регнум

«Поручение одно — обеспечить размещение на нашей территории «Орешника» и грамотно спланировать его применение», — привело его слова агентство «БелТа».

Муравейко добавил, что ответ на вопрос о том, сколько всего комплексов «Орешник» должно быть поставлено в Белоруссию, знает только президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Лукашенко попросил президента России разместить ракеты «Орешник» на территории республики. Белорусский лидер также выступил с предложением, чтобы в случае положительного решения этого вопроса Минск мог самостоятельно выбирать возможные цели для ударов этим видом вооружений.

В ответ российский лидер заявил, что «Орешник» в Белоруссии можно будет разместить уже во второй половине 2025 года. Глава государства пояснил, что к этому времени российский военно-промышленный комплекс нарастит производство этого оружия.

Президент Белоруссии 10 декабря заявил, что Минск собирается размещать «Орешник» из расчёта минимального расстояния до объектов поражения. Лукашенко добавил, что для новой российской ракеты используется белорусская пусковая установка.