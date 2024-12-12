Москва, 12 декабря, 2024, 13:35 — ИА Регнум. В Москве открылся сезон зимних видов спорта. Индустрия помогает не только поддерживать здоровье жителей города, но и стала экономическим драйвером его развития.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По мнению экономистов, Москва имеет достаточный потенциал, чтобы сделать зимний спорт одним из драйверов туристического сектора и усилить его экономическую отдачу, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов. Это возможно за счёт того, что у столицы одна из лучших в мире инфраструктур зимнего отдыха.

По оценкам экспертов, через шесть лет зимние спортивно-развлекательные программы позволят увеличить выручку туристической отрасли Москвы в 2,7 раза, до 3,6 трлн руб. А объём налоговых поступлений в бюджет достигнет 500 млрд руб. в год.

Ключевым событием столицы в этом сезоне стал проект «Зима в Москве», который объединяет все зимние развлечения города с 1 декабря до 28 февраля. Горожан и гостей столицы приглашают кататься на коньках, лыжах и тюбах, смотреть ледовые шоу, участвовать в различных мероприятиях на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Для них будут доступны 1772 площадки для спорта и развлечений — более 1300 катков, 438 лыжных трасс, несколько горнолыжных комплексов.

В городе подготовили 35 лыжных трасс с искусственным оснежением, работа которых не будет зависеть от изменений погоды. Главные из таких трасс — в Битцевском лесу, «Лужниках» и парке 850-летия Москвы. Кроме того, в городе работают три крупных горнолыжных комплекса: спорткомплекс «Воробьёвы горы», горнолыжный курорт «Лата-трэк» в Крылатском и горнолыжный склон «Кант» рядом со станцией метро «Нагорная». Горнолыжные склоны есть в СК «Севастопольский проспект», СК «Северное Бутово», СК «Куркино» и СК «Ново-Переделкино».

Один из самых популярных видов спорта как в России, так и среди москвичей — хоккей. В столице в него регулярно играют более 145 тыс. детей и взрослых, для которых доступны 118 крытых всесезонных катков и 1321 сезонный каток. Наибольший вклад в экономику хоккея вносят крупные стадионы, где проходят крупные матчи и соревнования. В их числе — ЦСКА Арена, «Мегаспорт», ВТБ Арена.

Спортивные соревнования, чемпионаты являются катализаторами, привлекают туристов и становятся драйверами экономики спорта. Помимо хоккейных матчей и соревнований по фигурному катанию, которые уже регулярно проходят в Москве, в ближайшие годы получат развитие лыжные соревнования в рамках Всероссийской массовой акции «Лыжня России» и «Московского лыжного марафона».

В числе приоритетов Программы развития туризма Москвы до 2030 года — событийный туризм. К этому времени число таких путешественников увеличится в столице до 7,3 млн, на долю событийного туризма будет приходиться 14% турпотока. Эффект от проведения событий в Москве оценивается в два рубля на каждый вложенный рубль. Это связано с тем, что во время значимых мероприятий гость потратит деньги не только на билеты, но и на еду, транспорт, гостиницу. Сегодня в Москве около 2 тыс. отелей, более 22 тыс. предприятий индустрии питания — от ресторанов с мировым именем до демократичных московских рынков.

Эксперты подсчитали, что одна крупное событие в столице может приносить до 14 млрд руб. выручки — таковы средние доходы, например, от трёхдневного фестиваля в «Лужниках» с вместимостью 80 тыс. зрителей на одном концерте.

В числе задач на ближайшие годы по развитию спорта, в том числе зимнего, мэр Москвы Сергей Собянин считает реновацию и строительство новых спортивных объектов (до 2030 года намечено построить порядка 500 всесезонных объектов), обновление спортивной инфраструктуры, увеличение количества бесплатных тренировок, а также рост массовости городских мероприятий.