Москва, 12 декабря, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В Истре группа кавказцев с оружием терроризирует целый район, рассказал источник ИА Регнум. Так, в соцсетях начали появляться видеозаписи, на которых запечатлено, как бородатые мужчины с характерным акцентом буквально отлавливают граждан, ставят на колени и, угрожая оружием, заставляют за что-либо оправдываться.

Иван Шилов ИА Регнум

Один из инцидентов произошёл прямо на центральной площади города. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В настоящее время устанавливаются личности агрессоров. Одного из подозреваемых идентифицировали как 31-летнего Ибрагима Ш.

В октябре в Санкт-Петербурге группа неизвестных похитила 38-летнего мужчину и требовала от него 300 тыс. рублей из-за того, что он якобы хотел изнасиловать их подругу. Мужчину всю ночь избивали, заставляли голым бегать по мосту и угрожали изнасиловать его девушку.