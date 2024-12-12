Москва, 12 декабря, 2024, 13:22 — ИА Регнум. НАТО надеется ввести свой контингент на контролируемую Киевом территорию сразу после достижения мирного соглашения, назвав этот оккупационный корпус миротворческим. Такое мнение 12 декабря высказал российский политолог Сергей Марков.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

«Ввод войск стран НАТО на Украину должен произойти сразу после подписания мирного соглашения. Оккупационный корпус назовут по европейской традиции миротворцами. У них так принято», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам эксперта, альянс намеревается разместить на территории Украины 40-тысячный военный контингент, и именно такой вариант развития событий обсуждает сегодня в Варшаве президент Франции Эммануэль Макрон.

Марков уточнил, что план НАТО по фактической оккупации Украины собираются принять на будущей неделе, и добавил, что Запад торопится это сделать до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

«Россия и народ Украины будут рассматривать этот корпус как оккупантов. <…> Очень жёсткая позиция», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря польская газета Rzeczpospolita написала, что Макрон хочет посетить Польшу для обсуждения её готовности отправить миротворцев на территорию Украины. В связи с этим бывший заместитель генсека НАТО Камилла Гранд заявила, что Франция, как и остальная Европа, «не может оставаться ​​в стороне от переговоров США с Россией» по украинскому конфликту.

Газета Le Monde 25 ноября написала, что в Европе возобновили обсуждения возможности оправки своих войск или участников частных военных компаний на территории Украины. Это произошло из-за возможного отказа США продолжить поддержку Киева после инаугурации Трампа в январе 2025 года.

Служба внешней разведки (СВР) 29 ноября сообщила, что Запад хотят ввести миротворцев на территорию Украины, чтобы поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Отмечалось, что НАТО собирается вводить 100 тыс. военнослужащих так называемых миротворческих войск.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 ноября заявил, что размещение миротворцев на Украине может быть осуществлено только с согласия сторон конфликта. Он уточнил, что у России есть параметры для урегулирования, для чего нужно решать проблему первопричин конфликта.