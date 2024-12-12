Эксперт назвал сроки и условия ввода войск НАТО на Украину
Политолог Марков: НАТО хочет ввести войска на Украину после мирного соглашения
Москва, 12 декабря, 2024, 13:22 — ИА Регнум. НАТО надеется ввести свой контингент на контролируемую Киевом территорию сразу после достижения мирного соглашения, назвав этот оккупационный корпус миротворческим. Такое мнение 12 декабря высказал российский политолог Сергей Марков.
«Ввод войск стран НАТО на Украину должен произойти сразу после подписания мирного соглашения. Оккупационный корпус назовут по европейской традиции миротворцами. У них так принято», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам эксперта, альянс намеревается разместить на территории Украины 40-тысячный военный контингент, и именно такой вариант развития событий обсуждает сегодня в Варшаве президент Франции Эммануэль Макрон.
Марков уточнил, что план НАТО по фактической оккупации Украины собираются принять на будущей неделе, и добавил, что Запад торопится это сделать до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.
«Россия и народ Украины будут рассматривать этот корпус как оккупантов. <…> Очень жёсткая позиция», — отметил он.
Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря польская газета Rzeczpospolita написала, что Макрон хочет посетить Польшу для обсуждения её готовности отправить миротворцев на территорию Украины. В связи с этим бывший заместитель генсека НАТО Камилла Гранд заявила, что Франция, как и остальная Европа, «не может оставаться в стороне от переговоров США с Россией» по украинскому конфликту.
Газета Le Monde 25 ноября написала, что в Европе возобновили обсуждения возможности оправки своих войск или участников частных военных компаний на территории Украины. Это произошло из-за возможного отказа США продолжить поддержку Киева после инаугурации Трампа в январе 2025 года.
Служба внешней разведки (СВР) 29 ноября сообщила, что Запад хотят ввести миротворцев на территорию Украины, чтобы поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Отмечалось, что НАТО собирается вводить 100 тыс. военнослужащих так называемых миротворческих войск.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 ноября заявил, что размещение миротворцев на Украине может быть осуществлено только с согласия сторон конфликта. Он уточнил, что у России есть параметры для урегулирования, для чего нужно решать проблему первопричин конфликта.