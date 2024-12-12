Токио, 12 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. В Токио прям перед вылетом в Россию задержали гражданина РФ по подозрению в «голливудской» краже элитных наручных часов из японского бутика. По версии следствия, мастер по ремонту из Подмосковья с помощью электропилы вырезал дыру в стене магазина. Родственники задержанного заявили ИА Регнум, что он не мог быть грабителем, потому что в Японию он полетел к своей любимой девушке, а не чтобы «обчищать» местные бутики.

кадр из видео

9 декабря в Японии арестовали 36-летнего россиянина Романа К. Мужчину подозревают в краже 14 часов Rolex и Omega на сумму 6 млн японских иен, или около $40 000 по текущему курсу. По версии японских правоохранителей, ночью 17 ноября Роман в одиночку провернул «кинематографическое» ограбление брендового магазина в торговом квартале Гиндза в культурном центре Токио.

На опубликованных в японских СМИ кадрах видно, как неизвестный грабитель при помощи электропилы вырезает дыру во внешней стене здания, где расположен магазин, и похищает товар. Подозреваемого в этом преступлении Романа задержали прямо в токийском аэропорту Ханеда, когда он хотел вылететь из страны. Один из доводов японских следователей: Роман — мастер и занимается ремонтами, поэтому умеет обращаться с инструментом, как и грабитель, похитивший часы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3934965" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержанный в Токио за голливудское ограбление россиянин прилетел к девушке

Журналисты ИА Регнум разыскали семью мужчины. Оказалось, что Роман — уроженец Подмосковья, родился и вырос в Дмитрове, где живет вся его семья. На жизнь мужчина зарабатывает ремонтом квартир, от прошлых отношений у Романа подрастает ребенок. Родные задержанного мужчины заявили, что не верят в его виновность и все случившееся «не укладывается у них головах». По словам семьи, Рома законопослушный гражданин, хорошо зарабатывает на жизнь, а в Японию полетел к своей любимой девушке.

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«Девушка Ромы Ира (имя изменено) тоже россиянка. Она работает переводчиком и живет в Токио, где у неё есть свое жилье. Кроме того, у Иры есть гражданство Японии. Мы с ней лично знакомы, хорошая девушка! Они с Ромой встречаются уже 5 лет, раньше жили вместе в Москве, но потом Ира по работе переехала в Японию, и теперь Рома регулярно летает к ней. В России Рома занимается ремонтом квартир — у него золотые руки! Рома умеет обращаться со всеми инструментами, делал ремонт и у нас дома», — рассказала сестра задержанного Юлия (имя изменено).

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По словам девушки, её брат не мог совершить преступление — он всегда соблюдает закон, каких-либо проблем с деньгами ни у него, ни у его девушки Ирины нет.

В настоящий момент Роман задержан японской полицией, ведется расследование. Местные СМИ отмечают, что в октябре 2024 года в Токио произошло схожее ограбление. Тогда в стене другого комиссионного магазина также была проделана дыра и похищены ценности. Следователи допускают, что задержанный мужчина может быть причастен и к этому инциденту, поскольку в это время он также находился в Японии.

Примечательно, что из-за характера преступления изначально японские следователи полагали, что такое дерзкое ограбление могла провернуть одна из преступных группировок Токио. Однако дальнейшее расследование привело к российскому туристу-одиночке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Японии полиция арестовала двух членов якудза за угон фургона с часами. Всего в фургоне было 172 экземпляра элитных наручных часов Rolex, общая стоимость которых составляла 280 млн иен, или около 1,8 млн долларов по текущему курсу. Отмечается, что арестованные принадлежат к самой крупной в Японии группировке якудза, известной как «Ямагути-гуми».