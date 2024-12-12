Екатеринбург, 12 декабря, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Два человека пострадали при обрушении горной породы на шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области. Об этом 12 декабря сообщило региональное управление МЧС.

МЧС России

Отмечается, что сообщение о чрезвычайной ситуации на шахте в Североуральском городском округе поступило 11:10 (09:10 мск).

«Из-за горного удара на горизонте шахты –1160 м произошло обрушение горной породы. <…> В результате обрушения пострадали два человека», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря на угольном предприятии в посёлке Малиновка в Калтанском районе Кемеровской области начался пожар. Спасатели из шахты «Алардинская» вывели на поверхность 120 горняков, двоим потребовалась помощь медиков.

Здоровью горняков, которых эвакуировали из-за пожара и передали медикам, ничего не угрожает. По информации врачей, их осмотрели и отпустили из больницы. В МЧС уточнили, что работы на шахте приостановлены. Прокуратура начала проверку.