Москва, 12 декабря, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Сбербанк и Институт AIRI совместно создадут центр разработки лекарственных препаратов с помощью искусственного интеллекта AIDD. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках международной конференции AI Journey.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Основная цель создания центра — обеспечить продуктивное долголетие и улучшить качество жизни людей, трансформируя процесс разработки лекарственных препаратов с помощью искусственного интеллекта», — сказал топ-менеджер.

Белевцев отметил, что эти задачи достижимы за счет увеличения количества оригинальных препаратов в РФ, а также через платформенные решения разработки новых лекарственных препаратов, которые позволят сокращать стоимость разработки и ускорять исследования за счет внедрения ИИ.

Он добавил, что стратегия центра предполагает поиск биологических мишеней с привлечением фармацевтических компаний-партнеров, генерацию новых молекул, валидацию и доклинические исследования.

«Стартовыми направлениями центра AIDD станут работы по поиску лекарственных молекул для терапии онкологии и болезни Альцгеймера, а также терапии для борьбы с диабетом и ожирением», — отметил он.