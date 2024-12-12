Москва, 12 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Назначенный в обход России и Белоруссии спецпредставителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине, чешский дипломат Пётр Мареш заявил 12 декабря, что будет готовить эту страну к членству в Евросоюзе и НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

Он добавил, что в рамках ОБСЕ будет курировать 24 проекта, которые работают на Украине, ему предстоит подготовить ещё один. Дипломат намерен быть в самом близком контакте с киевским режимом.

«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнёрству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи», — рассказал он о своих планах газете «Известия».

Издание отметило, что Мареша поставили спецпредставителем в закрытом кругу стран, которые лояльны Киеву, хотя каждое решение в ОБСЕ должны принимать при согласии всех государств-членов. Постпред РФ при Организации Александр Лукашевич заявил, что фактически назначения не было.

«У финского председательства пока нет полномочий что-либо делать. Они заступают на свой пост 1 января <…> Никаких объявлений о том, что появляется некая фигура спецпредставителя, мы не видели», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря на заседании министров иностранных дел стран — участниц ОБСЕ глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига вышел из зала перед выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова. Российский министр в своей речи указал на то, что институты Организации никак не реагируют на то, как киевский режим истребляет русский язык на подконтрольных территориях.

Лавров также в ходе заседания заявил, что ОБСЕ стала бесполезной организацией. Не осталось ни одной сферы, где она могла бы оказать положительное влияние, отметил он.

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум отметил провал попытки украинской делегации в ОБСЕ устроить бойкот Лаврову. Он сообщил, что Сибигу поддержали только представители Польши и Чехии — стран, которыми руководят русофобы. Эксперт добавил, что украинскому министру потом всё равно придётся внимательно читать и подробно разбирать речь российского коллеги.