Москва, 12 декабря, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии достоверных доказательств лабораторного происхождения коронавируса.

Bernd WeiÃŸbrod/dpa/Global Look Press

«Очевидных и каких-то доказывающих эту ситуацию данных не представлено, их и нет», — сказала главный санитарный врач в четверг, 12 декабря, журналистам. Её слова приводит «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум 3 декабря, по итогам двухлетнего расследования американские конгрессмены сделали заключение, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки. Законодатели обратили внимание на то, что в китайском Ухане располагается ведущая исследовательская лаборатория, занимающаяся изучением вирусов SARS, которая имеет опыт работы с вирусами при «недостаточном уровне биологической защиты».

По заключению авторов доклада, исследователи Уханьского института вирусологии заразились вирусом, похожим на SARS-CoV-2, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как SARS-CoV-2 был обнаружен на рынке диких животных. В Конгрессе считают, что по всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились.

В июне 2023 года Национальная разведка США представила отчёт расследования о причинах возникновения пандемии коронавируса. Специалисты не нашли подтверждений гипотезы об утечке биоматериала в институте вирусологии в Ухане.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также склоняется к версии о распространении SARS-CoV-2 естественным путём.