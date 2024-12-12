Москва, 12 декабря, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Платформа VK Education в 2024 году охватила свыше 220 тыс. студентов образовательных курсов и участников интеллектуальных состязаний. Это на 16% больше, чем годом ранее, рассказали в пресс-службе VK. Число школьников, присоединившихся к программам профориентации, выросло на 12% год к году, до 3,8 млн.

Артем Геодакян/ТАСС

При этом само количество образовательных программ VK Education увеличилось до 120 (на 20%), а число вузов-партнёров достигло 37.

«В 2024 году 110 тыс. студентов прошли обучение на программах VK Education, из них 90 тыс. обучались IT− и digital-специальностям, 20 тыс. — направлениям креативных индустрий. В топ-5 популярных курсов вошли «Базовый Python», «Алгоритмы и структуры данных», «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения» и «Основы искусственного интеллекта». Выпускники программ присоединились к команде VK: в 2024 году 138 студентов и молодых специалистов получили оффер или попали на стажировку», — говорится в заявлении компании.

Кроме того, осенью впервые стартовали кросс-кампусные курсы: 10 программ по разработке и управлению цифровым продуктом были интегрированы в учебные планы МГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, МИСиС, ИТМО, НИУ ВШЭ, СПбГУ, СПбПУ и других вузов.

Параллельно VK Education продолжила расширять партнёрство с ведущими российскими вузами. В 2024 году их число выросло до 37, среди них — лучшие технические, классические, экономико-управленческие и творческие вузы страны, а число преподавателей среди сотрудников VK за год увеличилось на 15% по сравнению с 2023 годом. Общее количество экспертов, занятых в программах VK Education и других форматах образовательной деятельности, превысило тысячу человек.

«Почти две тысячи студентов для проектной деятельности использовали практические кейсы из базы VK Education Projects, запущенной осенью 2024 года. Наибольший спрос у студентов получили кейсы, связанные с моделями обработки естественного языка, поиском уязвимостей VK Bug Bounty, новыми рыночными нишами для VK WorkSpace и созданием рекламных кампаний для сервисов VK», — отметили в релизе.

Всего в 2024 году программы VK Education по профориентации охватили свыше 3,8 млн школьников — ученики 1–11-х классов приняли участие в «Уроке цифры», «Цифровом ликбезе», программе «IT-дайвинг», лаборатории dreamlab и профориентационном симуляторе «Тест-драйв IT-профессий».

VK Education организовала и поддержала 32 интеллектуальных состязания по таким направлениям, как информатика, математика, искусственный интеллект, информационная безопасность и креативные индустрии. В них приняли участие 111,5 тыс. человек.

В октябре VK Education представила бесплатную образовательную программу «Программирование для школьников». В неё вошли обучающие онлайн-курсы и интерактивный тренажёр на платформе All Cups. Программа рассчитана на учащихся 7–11-х классов, которые смогут освоить программирование с нуля или повысить свой уровень, потренироваться в решении олимпиадных заданий, чтобы в дальнейшем претендовать на призовые места.