Сухум, 12 декабря, 2024, 13:01 — ИА Регнум. В Абхазии восстановили работу Ингурской гидроэлектростанции после аварийного отключения. Об этом 12 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Черноморэнерго».

Владимир Попов/РИА Новости

«Работа ИнгурГЭС в Абхазии восстановлена после аварийного отключения из-за падения уровня воды в водохранилище станции. Когда уровень воды немного поднялся, она автоматически включилась», — сообщили в компании.

Отмечается, что сейчас притока на ИнгурГЭС хватает, чтобы обеспечивать Абхазию электричеством по 2 часа 48 минут в сутки. При этом ночью, с 21:00 до 07:00, республика получает электричество по перетоку из России.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря на всей территории Абхазии была прекращена подача электроэнергии из-за аварийной остановки Ингурской ГЭС. Это произошло в связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды.

С 7 декабря время отключения электроэнергии в Абхазии увеличили с четырёх до шести часов в сутки. Сообщалось, что переток электроэнергии из России был оплачен до 7 декабря включительно. С 1 ноября действовало ограничение — электричество отключали на два часа в дневное время и на два часа в ночное.