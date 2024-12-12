Москва, 12 декабря, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили по факту избиения семью школьницами своей сверстницы в туалете. Как сообщил источник ИА Регнум, 9 декабря в Сети появилось видео, на котором запечатлены издевательства над одной из учащихся школы в Котельниках.

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Так, девочки-подростки 14 и 15 лет закрыли свою жертву в туалете, унижали, сокорбляли и наносили побои, попутно снимая всё на видео. Когда на кадры обратили внимание общественники, девочки, по словам источника, только порадовались вниманию и «хайпу» в Сети.

Однако теперь все они стали фигурантами уголовного дела по статье «Хулиганство». Наказание по этой статье УК предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Пострадавшая девочка в настоящее время госпитализирована.

Ранее 12 декабря также сообщалось, что СК России возбудит уголовное дело после появления в Сети кадров с избиением школьницы в Крыму.В крымском Щёлкино несколько подростков избили сверстницу на пляже, после чего принудили её принести извинения. Всё это школьники снимали на телефоны.