Москва, 12 декабря, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Скоростной пассажирский теплоход «Метеор» стал абсолютным лидером в голосовании за выбор символов для обратной стороны новой купюры номиналом в 1 тыс. рублей. Об этом 12 декабря сообщили в Центробанке РФ.

Владимир Смирнов/ТАСС Скоростной пассажирский теплоход «Метеор»

Свои голоса за «Метеор» отдали 147 894 человека. На второе место вышел Дворец земледельцев в историческом центре Казани (131 501 голос). Замкнул тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через Волгу (115 066). Всего в онлайн-голосовании за две недели приняли участие почти 700 тыс. человек.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами», — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, сначала художники определят, сколько будет символов и какой будет их расстановка. Совет директоров Банка России изучит готовые эскизы и выберет финальный вариант.

Банк России планирует презентовать обновленную купюру в конце 2025 года на площадке Национального центра «Россия». Отмечается, что лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и останется прежней.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря зампред Центробанка РФ Сергей Белов заявил, что выпуск купюры номиналом в 1000 рублей в новом дизайне запланирован в конце 2025 года. На первом этапе разработки купюры готовится концептуальный дизайн, затем эскизный проект, следом идёт подготовка к производству, изготовление печатного проекта и печать тиража, пояснил Белов.

28 октября глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов заявил, что символом новой тысячерублёвой купюры может стать Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, на территории которого рядом расположены Соборная мечеть и церковь Успения Пресвятой Богородицы. Это подчеркнёт ценность уважения между представителями разных культур и религий в России, уверен муфтий.

Согласно новой концепции Банка России, на лицевой стороне обновлённых купюр от 10 до 5000 рублей будут представлены объекты и памятники центра федерального округа, а на оборотной — достопримечательности региона.