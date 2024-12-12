Симферополь, 12 декабря, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в Сети кадров с избиением школьницы в Крыму. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщили в информационном центре ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По его данным, в крымском Щёлкино несколько подростков избили сверстницу на пляже, после чего принудили её принести извинения. Всё это школьники снимали на телефоны, потом разместили запись в Сети.

По факту произошедшего проводится проверка. Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Калуге 15-летний уроженец Таджикистана избил одноклассника в школьном туалете и попросил друзей снять это на видео. Причиной конфликта стало нежелание школьника уступить место за партой. В школе не стали сообщать об инциденте в полицию, но видео с избиением попало в соцсети. Происшествием заинтересовался Следственный комитет. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.