Москва, 12 декабря, 2024, 12:02 — ИА Регнум. В преддверии Дня Конституции РФ, отмечаемого 12 декабря, 55 ребят из 49 регионов страны по программе «Движения первых» «Мы — граждане России!» получили первый паспорт на церемонии в Совете Федерации. Об этом сообщила пресс-служба общероссийского движения.

Александр Кряжев/РИА Новости

Школьники исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине. Ребята пообещали быть достойными гражданами, защищать интересы, безопасность и независимость страны. Каждому достался памятный подарок — обложка на паспорт и значок с символикой «Движения первых», а также Конституция РФ.

Главный документ вручили подросткам с выдающимися успехами в учёбе, победителями конкурсов и проектов движения, а также ребятам, участвовавшим в организации и проведении социально значимых акций.

Перед награждением ребята посетили Центральный музей МВД России, где ознакомились с историей создания и развития органов внутренних дел. В здании Совфеда подростки изучили флаги субъектов России.

Заместитель председателя правления «Движения первых» Татьяна Робина на церемонии отметила, что программа «Мы — граждане России» является важной работой по развитию гражданственности среди молодого поколения. В этом году её участниками стали более 130 тыс. подростков.

«В преддверии Дня Конституции Российской Федерации церемонии прошли в 89 субъектах РФ. Торжественное вручение паспорта — это то важное событие, которое помогает каждому юному гражданину осознать свою связь со страной, её культурным и историческим наследием, почувствовать себя частью великого народа, объединённого общими ценностями и идеалами», — сказала Робина.

По словам председателя Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, участники церемонии своими словами и поступками доказали, что страна может ими гордиться. Получение паспорта гражданина РФ даёт широкие права, но налагает и определённые обязанности по укреплению авторитета и доброго имени страны, напомнила она.

Замначальника главного управления по вопросам миграции МВД России Евгений Кушлейко поздравил ребят с наступающим праздником и получением первого паспорта. Он пожелал подросткам оставаться верными тем обещаниям, которые они произнесли на церемонии, беречь паспорт, себя и своих близких

Одна из задач программы «Движения первых» «Мы — граждане России!» — сделать день получения первого паспорта торжественным событием в жизни каждого подростка. В 2024 году вручения прошли в праздничные даты: День России, День народного единства, День космонавтики, День защиты детей, День семьи, любви и верности и другие. В День Конституции России более 12 тыс. ребят получат первый паспорт во всех регионах страны. Вручать документ им будут Герои России, представители органов исполнительной власти, МВД России, участники СВО, выдающиеся деятели науки и культуры.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили сограждан с Днём Конституции. Как отметил Овчинин, Конституция содержит в себе законодательную основу России. Уважительное отношение к ней, а также неукоснительное соблюдение её норм является святой обязанностью россиян.

В конце ноября в Казани завершился первый слёт школьных клубов дипломатии «Движения первых», участниками которого стали 142 человека из 27 регионов России. В ходе слёта участники в возрасте от 14 до 17 лет помимо командной работы, работы с наставниками и участия в различных мероприятиях также высказали собственные идеи развития проекта и составили дорожную карту развития Школьных клубов дипломатии на 2025 год.