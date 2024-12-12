Батайск, Ростовская область, 12 декабря, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Военнослужащий, который в 2023 году пережил нападение мигрантов в Батайске Ростовской области, снова отправился в зону СВО. Тогда на Вячеслава Кучерова напала компания уроженцев Азербайджана, которые 12 раз выстрелили в мужчину. Медикам пришлось вытаскивать из бойца пять резиновых пуль. Недавно Вячеслав был снова тяжело ранен, но уже в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации — подорвался на мине. Об этом он сам рассказал ИА Регнум.

Соцсети Вячеслав Кучеров

3 сентября 2023 года Вячеслав гулял со своей девушкой в парке имени Ленина в Батайске. Когда пара подошла к кафе «Клевер», навстречу им вышел мужчина «кавказской внешности» и стал приставать к паре с глупыми провокационными предложениями. После вопроса военного «мы знакомы?» начался неприятный диалог с оскорблениями со стороны незнакомца. Далее Вячеслава вывели за угол кафе, где его поджидала толпа мигрантов, один из которых достал травматический пистолет и выстрелил в бойца 12 раз. Несмотря на полученные ранения, участник СВО смог убежать, а утром обратился в больницу. Хирурги извлекли из его тела пять пуль, одну из них — из головы. Вячеслав написал в полицию заявление о нападении.

Соцсети

Через несколько дней после инцидента в полицию с заявлением о явке с повинной пришел некий Араз Гусейнов. Он заявил, что именно он стрелял в участника СВО. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил его под арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Пока оперативники изучали материалы дела, Вячеслав поправлялся от травм, чтобы после реабилитации снова отправиться к своим товарищам в зону СВО. В январе 2024-го он подписал новый контракт и убыл в часть. Пока мужчина выполнял боевые задачи и защищал Родину, в Батайске произошли неприятные для него и его семьи события. Во-первых, кто-то напал на его маму в подъезде и сильно избил, причём это было не ограбление, потому что у женщины не взяли даже сумочку и кошелёк, а также произошли изменения в деле об избиении — статью о покушении на убийство переквалифицировали на статью о хулиганстве.

«После того как все СМИ перестали писать об этом деле, оно было переквалифицировано в статью о хулиганстве. И о группе лиц никакой речи нет. Хотя на видео видно, как мой брат убегает, а за ним бежит толпа. А ещё в феврале 2024-го, спустя пару недель, как Вячеслав уехал на СВО, кто-то напал на нашу маму в подъезде её дома. Её ударили в нос, и она упала затылком на бетон. Она несколько часов пролежала в крови», — поделилась сестра пострадавшего.

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Женщина также заявила, что после того, как Вячеслав уехал, за их мамой постоянно ездила чёрная тонированная машина. После нападения пожилой женщине для защиты купили перцовый баллончик. Женщина написала заявление в полицию на неизвестного, но спустя почти год по этому делу нет никаких продвижений. Семья даже не уверена, что по факту нападения на пенсионерку было возбуждено уголовное дело.

На этом несчастья семьи Кучеровых не закончились. Месяц назад Вячеслав был сильно ранен в зоне боевых действий. Он подорвался на мине и сейчас находится в столичном госпитале. Его родные обратились в редакцию ИА Регнум, потому что опасаются, что Вячеслава могут найти остальные участники конфликта, которых так и не задержали после инцидента в Батайске.

Соцсети

Семья несколько раз писала запрос в Следственный комитет, чтобы дело переквалифицировали на более тяжкую статью «покушение на убийство, совершенное группой лиц». Но пока в уголовном деле фигурирует только один подозреваемый по статье о хулиганстве.

На данный момент председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат материалы дела о покушении на убийство бойца в Ростовской области.