Курск, 12 декабря, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил признанного виновным в совершении теракта и в государственной измене жителя города Железногорска в Курской области к 22 годам лишения свободы. Об этом 12 декабря сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области

Отмечается, что предварительное расследование вело следственное подразделение регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме в помещении Курского областного суда.

По информации следователей, проживающий в Железногорске уроженец Украины и гражданин РФ Сергей Черноокий с ноября 2023 года по февраль 2024-го занимался сбором и передачей украинским спецслужбам информации об объектах транспортной инфраструктуры в Железногорском районе.

Кроме того, мужчина взорвал пиротехническое устройство перед общественной приёмной политической партии в Железногорске, а также в составе организованной группы занимался подготовкой и осуществлением теракта — поджога филиала благотворительной организации в Курске. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 («Госизмена»), п. «а» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ, и назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы, первые 5 лет — в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима. А также штраф в размере 400 тыс. руб. и ограничение свободы на срок 2 года», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря жителя Феодосии Владислава Афанасьева приговорили к 15 годам колонии строгого режима за поддержку украинских формирований и передачу спецслужбам Украины данных о Вооружённых силах России. Мужчина занимался сбором и передачей украинским спецслужбам фотографий и координат мест дислокации десантного и военного кораблей Черноморского флота в Феодосии.

Ростовский областной суд 3 декабря приговорил двух жителей Запорожской области — граждан Украины к 15 годам колонии за передачу украинской армии данных о российских военных. Нонну Галку и Виктора Мешнякова признали виновными в шпионаже.

Краснодарский краевой суд 2 декабря признал виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Ялты. Мужчина передал спецслужбам Украины информацию о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения.