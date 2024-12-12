Москва, 12 декабря, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева разыскивают судебные приставы и налоговая. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил Telegram-канал SHOT.

РИА Новости/Владимир Трефилов

По его данным, у музыканта обнаружили штраф в размере 4 тыс. рублей на его компанию за несвоевременно предоставленные данные в ФНС от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс». Налоговая также выставила ему счёт на 95 тыс. рублей. Было возбуждено исполнительное производство.

Как передавало ИА Регнум 10 ноября, ФНС разыскивает писательницу, автора романа Casual, «светскую львицу» Оксану Робски, которая задолжала по налоговым платежам 900 тыс. рублей. Она проводит часть времени в России и часть — в США, в РФ у неё ранее было две фирмы, одна из которых занималась «деятельностью в сфере культуры и искусства», другая — изданием книг.

Обе эти компании были ранее ликвидированы. Каким образом у Робски возникла налоговая задолженность, не уточняется.