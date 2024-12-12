Новосибирск, 12 декабря, 2024, 11:13 — ИА Регнум. В Новосибирске мужчина ограбил отделение банка на сумму более 9 млн рублей. Об этом 12 декабря сообщили в главном управлении МВД по Новосибирской области.

кадр из видео

Инцидент произошел в Центральном районе города.

«Сумма ущерба составила более 9 млн рублей», — указано в Telegram-канале ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3934931" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Налётчик с пистолетом ограбил банк на 9,5 млн рублей в Новосибирске

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также местонахождение преступника.

По информации Telegram-канала SHOT, грабитель с пистолетом вынес из банка около 9,5 млн рублей. В отделение на улице Гоголя он заявился около 08:30 утра, связал сотрудников, положил деньги в сумку, после чего сбежал с места преступления.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в столичном районе Выхино-Жулебино мужчина напал на сотрудницу в отделении банка. Он в маске и с капюшоном на голове поднялся по ступеням к внутренней двери банка на улице Генерала Кузнецова. Когда дверь открылась, злоумышленник втолкнул женщину внутрь и стал угрожать ей пистолетом, придерживая за руку. Он заставил её провести его в помещение кассы, где начал рыться в тумбочках и искать что-то на столе.