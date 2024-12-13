Москва, 13 декабря, 2024, 12:41 — ИА Регнум. В России завершается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С его помощью за шесть лет удалось сделать дорожную сеть страны удобнее и надёжнее. А это, в свою очередь, существенно повысило безопасность и комфорт жителей. В следующем году обновление продолжится по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Участок трассы Р 255 «Сибирь», обход города Усолье-Сибирское

«Президент подчеркивал, что от качественных современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге — качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», — отметил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

За шесть лет по нацпроекту обновили более 100 тыс. км дорог.

«За шесть лет работы по «БКД» мы смогли в 84 регионах отремонтировать, реконструировать и построить более 100 тыс. км дорог, уложить 800 млн кв. м верхних слоёв покрытия. Сейчас мы заканчиваем нынешний дорожный нацпроект, продолжением которого в будущем станет новый — «Инфраструктура для жизни». Работы предстоит ещё много, но слаженной командой, я уверен, все показатели будут выполнены, а часть из них превзойдут плановые значения», — отметил ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Особое внимание уделяется дорогам, которые ведут к социально значимым объектам. Всего специалисты обновили более пяти тысяч участков дорог к образовательным учреждениям, более трёх тысяч — к медицинским учреждениям и более двух тысяч — к туристическим достопримечательностям.

Такая работа по нацпроекту ведётся комплексно. Как правило, помимо обновления дорожного покрытия специалисты создают удобные пешеходные переходы и заниженные тротуары для маломобильных граждан, а также обновляют остановки общественного транспорта, дорожные знаки. Для большей защищённости на дорогах обновляют и модернизируют светофорные объекты.

Например, в Пермском крае отремонтировали почти 6,5 км дороги Пермь — Усть-Качка. Маршрут важен не только для местных жителей. Дорога ведёт к крупнейшему многопрофильному оздоровительному комплексу «Усть-Качка». Этот курорт, основанный в 1936 году, известен своими целебными водами, диагностической и лечебной базой. Дорожники заменили асфальт, укрепили обочины и отремонтировали автобусные остановки.

ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» В Свердловской области отремонтировали 15 км трассы Савина Горка — Ис — Кось

А в Свердловской области по просьбе местных жителей отремонтировали два участка трассы Савина Горка — Ис — Косья общей протяжённостью 15 км. Маршрут ведёт к посёлку, откуда туристы начинают путешествие к горе Качканар. Это одна из самых высоких вершин Среднего Урала с уникальными природными и геологическими характеристиками.

По словам специалиста по туризму администрации Качканарского городского округа Егора Драничникова, эффект от капремонта трассы проявился практически сразу: уже в этом сезоне турпоток кратно возрос.

«Мы получаем прекрасные отзывы организаторов туров, а главное ― самих туристов. Поездка стала комфортнее и безопаснее», ― подчеркнул эксперт.

В Рязанской области капитально отремонтировали шесть километров дороги Островка — Белоречье. Эта трасса обеспечивает не только доступ к сельскому Дому культуры, но и является частью школьного маршрута.

В процессе капремонта дорожники расширили проезжую часть, уложили несколько слоёв из асфальтобетона, укрепили обочины, а также нанесли разметку, установили новые дорожные знаки, обновили остановочные павильоны. А в селе Белоречье ещё и проложили тротуары с линиями искусственного электроосвещения.

«Приятно, что дорогу привели в надлежащее состояние. Раньше дорога была щебёночная», ― поделился советник главы администрации Сараевского района Виктор Воронков.

Создание надежной дорожной инфраструктуры ― неотъемлемая часть развития новых городских агломераций и малых населённых пунктов. К примеру, в столице Алтайского края, Барнауле, обустроили дорогу на улице 65 лет Победы на участке от улицы Сергея Семёнова до Павловского тракта. Протяжённость объекта составила 700 метров. Это позволило соединить основные магистрали, проходящие в районе нового квартала, и обеспечить внутриквартальный проезд для жителей близлежащих домов.

«Теперь добраться до работы стало гораздо легче и быстрее. Наконец-то появилась удобная дорога, которая разгружает пробки и делает наши поездки комфортными», ― отметил житель микрорайона Егор Травников.

Ещё одна приоритетная задача нацпроекта — строительство и модернизация крупных магистралей, обходов городов, развязок, мостов и путепроводов. Благодаря этому развивается транспортная и логистическая инфраструктура страны: прокладываются удобные маршруты, дорожная сеть становится более современной, что позитивно влияет на устойчивое развитие экономики регионов.

Комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре Республики Северная Осетия — Алания Обход села Мичурино в Республике Северная Осетия — Алания

К примеру, уже запущено движение транспорта по обходу села Мичурино в Республике Северная Осетия — Алания протяженностью 5,6 км. Возведение трёх путепроводов, скотопрогона и моста через реку Фиагдон позволило избежать пересечения дорог в одном уровне, что, в свою очередь, снизит угрозы возникновения ДТП.

Дороги федерального значения соединяют важнейшие инфраструктурные центры страны. Мощные транспортные артерии связывают регионы в сеть, создавая общее экономическое и культурное пространство. Они повышают социальную мобильность россиян, способствуют увеличению грузопотоков и развитию транспортно-логистических коридоров.

В Сибири таким значимым объектом стало строительство обхода города Усолье-Сибирское. Протяжённость нового участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области составила 42,7 км. В составе объекта — три транспортные развязки в разных уровнях и десять искусственных сооружений.

Всего к 2030 году по новому нацпроекту к нормативному состоянию приведут не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций. Кроме того, будет построено не менее 50 обходов населённых пунктов.

По нацпроекту продолжается и масштабное обновление общественного транспорта. В регионы уже поступило более 12,6 тыс. единиц подвижного состава — автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. А до конца года транспортные парки пополнят ещё 800 машин.

«Отмечу, общественный транспорт — это не только обеспечение комфортного передвижения пассажиров. Это поддержка отечественного машиностроения, развитие муниципальных транспортных предприятий и маршрутной сети, это новые рабочие места. Всё это вкупе даёт положительный социально-экономический эффект, благодаря которому повышается качество жизни россиян», — подчеркнул министр транспорта Роман Старовойт.

Так, в Перми на новых электробусах уже перевезли 4,1 млн пассажиров.

Министерство транспорта Пермского края Новые электробусы Перми перевезли 4,1 млн пассажиров

«Транспорт комфортный, чистый, а главное ― экологичный. Чувствуется, что город делает шаги в сторону развития современной транспортной системы», ― поделилась местная жительница Ирина Коваленко.

Как сообщало ИА Регнум, с 2025 года работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры продолжится по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Он объединит не только строительство и обновление дорог, но и возведение, ремонт жилья, коммунальных сетей, социальных объектов, а также обновление общественного транспорта. Уже к 2030 году доля современного общественного транспорта в регионах достигнет 85%. Для этого в следующие шесть лет в регионы поставят свыше 33 тыс. единиц нового общественного транспорта.