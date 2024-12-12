Москва, 12 декабря, 2024, 10:07 — ИА Регнум. В Москве госпитализировали 60-летнего актёра Сергея Белоголовцева с предварительным диагнозом «аппендицит». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

РИА Новости/Михаил Воскресенский Сергей Белоголовцев

Уточняется, что шоумен был доставлен в хирургическое отделение одной из столичных больниц утром 11 декабря. При этом актёра транспортировали в медучреждение из другой клиники. Предварительно, там он находился с подозрением на инсульт.

Телеканал RT в Telegram привёл комментарий пресс-секретаря актёра, который подтвердил, что накануне Белоголовцеву вырезали аппендикс. Он уточнил, что шоумен чувствует себя хорошо и уже хочет домой. Выписать его должны в субботу, 14 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября с подозрением на аппендицит госпитализировали звезду сериала «Интерны» Александра Ильина. Позднее диагноз не подтвердился. Оказалось, что у Ильина обострились проблемы с желудком, ему вызывали скорую помощь. После обследования мужчина продолжил лечение на дому.