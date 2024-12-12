Москва, 12 декабря, 2024, 09:23 — ИА Регнум. С 1 января 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3%, прибавку для этой категории граждан будут высчитывать от размера пенсии со всеми пропущенными индексациями. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России (СФР).

Павел Лисицын/РИА Новости

«Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчёт индексации будет производиться исходя из суммы в 36 351,59 руб. (то есть с учётом всех индексаций)», — говорится в опубликованном 11 декабря сообщении на сайте фонда.

Уточняется, что индексация пенсии на 2025 год будет производиться, исходя из размера, который должен был быть в случае, если бы правительство РФ не отменило индексацию пенсий для работающих пенсионеров в 2016 году. Эту сумму должны прибавлять к выплатам, которую пенсионер получает в 2024 году.

В Соцфонде уточнил, что в случае увольнения работающего пенсионера в дополнение к прибавке по индексации за 2025 ему повысят пенсию, размер которой будет высчитан с учетом всех пропущенных индексаций за время его трудовой деятельности.

«Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в Государственной думе рассказали, что работающим и неработающим пенсионерам выплатят проиндексированную пенсию уже в декабре текущего года. Отмечалось, что страховые пенсии проиндексируют на 7,3% в соответствии с инфляцией уже в декабре, потому январские праздники 2025 года будут продолжительными и это может быть неудобно самим пенсионерам.

Позднее в этот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что часть граждан России до конца текущего года получат двойную пенсию. По её словам, речь идёт о выплатах за декабрь и январь, и коснётся тех пенсионеров, которые получают пенсии с третьего по восьмое число каждого месяца.

Бессараб ранее напомнила, что на 14,75% с апреля 2025 года также проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Она уточнила, что в число таковых входят также выплаты по инвалидности, по потере кормильца и за выслугу лет.