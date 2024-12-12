Берлин, 12 декабря, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Экс-канцлер ФРГ и бывший лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель заявлением о выгоде для страны от былых поставок российского газа могла попытаться проверить общественное мнение на вопрос о возможности возобновления поставок при будущем правительстве с участием ХДС. Такое мнение 12 декабря высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Juliane Sonntag/picture alliance/photothek.de/ТАСС Экс-канцлер Германии Ангела Меркель

«Это возможно [что слова Меркель были проверкой общественного мнения]. Хорошая черта [кандидата в канцлеры и нынешнего лидера ХДС Фридриха] Мерца — прагматизм. Если он понимает, что другого пути нет, он быстро меняет подход», — привело его слова «РИА Новости».

По мнению Нимайера, действуя в прагматичном ключе, Мерц мог бы позабыть о каких-то обещаниях главе киевского режима Владимиру Зеленскому, начав выстраивать новые отношения ФРГ с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря Меркель заявила в эфире канала France 2, что не считает многолетние поставки газа из России в ФРГ ошибкой. Экс-канцлер добавила, что те поставки газа были выгодными для обеих стран.

Меркель 26 ноября заявила, что не жалеет о решении одобрить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») вопреки давлению со стороны США. Она также признала, что отказ от российского газа стал для ФРГ «серьёзным экономическим ударом».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 ноября отмечал, что решение властей ФРГ не использовать «Северный поток — 2» вызывает удивление. Он также назвал удивительным то, что в сложившейся с газопроводом ситуации Берлин предпочитает приобретать энергоресурсы по более высокой цене из других источников.